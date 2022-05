Nächtlicher Einsatz Tödlicher Unfall in Aschersleben: 66-Jähriger nach Karambolage gestorben

Bei einem schweren Unfall in der Innenstadt von Aschersleben starb in der Nacht zum Sonntag ein Mann. Er kam mit seinem Pkw in der Geschwister-Scholl-Straße von der Straße ab und gegen einen Laternenmast geprallt.