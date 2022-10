Bewegungstag bietet im Ascherslebener Ballhaus Sport, Spiel und Spaß für die Kleinen

Aschersleben/MZ - Wer behauptet, der Jugend in Aschersleben würde in den Ferien nichts geboten werden, war am Dienstag nicht im Ballhaus. Mehr als 120 Kinder tobten sich vier Stunden lang mal so richtig aus. Schwimmhalle, Beachhalle, Arena – alle Bereiche der Einrichtung standen beim 5. Spiel-, Sport- und Spaßtag zur Verfügung und mit Angeboten von Volleyball über Tischtennis bis hin zu Fußballdart wurde für viel Abwechslung gesorgt.