Ein 43-jähriger, betrunkener Radfahrer kollidierte in Nachterstedt mit zwei Autos und wurde später im Klinikum in Aschersleben von der Polizei gestellt.

Zu einem nicht alltäglichen Unfall wurde die Polizei in Nachterstedt gerufen. Schließlich fand sie den Unfallverursacher im Ascherslebener Klinikum.

Nachterstedt/MZ - Ein 43-jähriger Radfahrer hat am Sonntagnachmittag im Bereich der Lindenstraße in Nachterstedt mehrere Verkehrsunfälle verursacht und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizeiangaben war der Mann in Schlangenlinien unterwegs und streifte zunächst einen Pkw seitlich, bevor er kurz darauf mit einem weiteren Fahrzeug kollidierte und stürzte.

Zettel am Pkw

Zeugen beobachteten den Vorfall und sprachen den Radfahrer an. Dieser brachte zwar einen Zettel an einem der beschädigten Autos an, entfernte sich jedoch anschließend vom Unfallort, heißt es weiter im Bericht des Polizeireviers.

Da sich der Mann bei dem Aufprall verletzt hatte, suchten die Beamten im Klinikum Aschersleben nach ihm – mit Erfolg. Dort wurde der 43-jährige Nachterstedter angetroffen. Aufgrund der festgestellten Alkoholisierung wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die erforderlichen Maßnahmen zur Beweissicherung durchgeführt.

Um die Schadensregulierung werde er sich in den nächsten Tagen kümmern, sicherte er den Polizeibeamten zu. Anschließend wurde er aus der Maßnahme entlassen.