Die Tigers Aschersleben (in weißen Shirts) wollen sich am Samstag mit einem Heimsieg gegen Rasta Vechta aus der Saison verabschieden.

Aschersleben/MZ - Zum Saisonfinale möchten sich die Basketballer vom BC Aschersleben noch einmal in Bestform präsentieren. Zwei Punkte sollen her. Gegner ist der SC Rasta Vechta III. Die Regionalliga-Partie beginnt am Samstag um 19.30 Uhr im Ballhaus.