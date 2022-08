Bergahorn in Aschersleben weit verbreitet

Lars Heidenreich erklärt die Pflanzenwelt in Ascherslebens Parks und Gärten. Dieses Mal dreht sich alles um den Bergahorn.

Aschersleben/MZ - Ahorn-„Nasen“ sind für viele Menschen eine Kindheitserinnerung. Die Frucht des Baumes an einem Ende spalten, auf die Nase setzen und plötzlich hat man einen etwas skurrilen Zinken im Gesicht. Dabei haben diese kleinen Teile sehr viel mehr drauf. Die Flügelnüsse - so der Fachbegriff - des Bergahorns etwa „drehen sich bei Wind wie ein Hubschrauber“, sagt Lars Heidenreich. „Sie schaffen bis zu 16 Umdrehungen in der Sekunde.“