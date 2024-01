Nach Aus für Geburtsstation in Halberstadt Bekommt Ascherslebener Ameos-Klinikum in Zukunft ein Eltern-Kind-Zentrum?

Paukenschlag im Harz: Nach Quedlinburg schließt nun auch in Halberstadt die Geburtsstation. Was das für den Kreißsaal in Aschersleben bedeutet und welche Investitionspläne es gibt.