Hohe Polizeipräsenz in Aschersleben am Donnerstagmorgen.

Aschersleben/MZ - Am Donnerstag fanden in den Morgenstunden in Aschersleben geplante Durchsuchungsmaßnahmen statt. Dabei standen nach Angaben der Polizei insgesamt vier Objekte in der Ascherslebener Kernstadt im Fokus.

Ausgangspunkt für die Durchsuchungen waren Einbruchsdiebstähle, welche in den vergangenen Monaten wiederholt im Raum Aschersleben in hoher Frequenz erfolgten. Im Rahmen der polizeilichen Untersuchungen geriet eine jugendliche Tätergruppe ins Blickfeld der Ermittler.

Es wurde diverses Diebesgut sichergestellt. (Foto: Frank Gehrmann)

Ermittlungsgruppe eingerichtet

Aufgrund der Straftatenhäufungen wurde bereits Anfang Juli 2024 eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, um eine effiziente und schnelle Abarbeitung der Geschehnisse zu gewährleisten. Bei den heutigen Durchsuchungen konnte diverses Diebesgut und weitere Beweismittel gefunden und sichergestellt werden.

Teile des Diebesguts sind bereits verschiedenen Taten und Geschädigten zugeordnet worden. Die Ermittlungen dauern an. Zur Festnahme oder Ingewahrsamnahme von Personen im Zuge der Maßnahmen gab es seitens der Polizei keine Angaben.

In den letzten Wochen ist die Polizeipräsenz in Aschersleben massiv erhöht worden. Darüber hinaus wurde die Zusammenarbeit zwischen dem Jugendamt und der Staatsanwaltschaft intensiviert. Auch die heutigen Durchsuchungen können als Ergebnis dieser Maßnahmen angesehen werden.