Nach einem Einbruch an der Ascherslebener Stephanikirche haben zwei jugendliche Täter einen fünfstelligen Schaden angerichtet. Die Polizei konnte die Täter stellen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei Einbruch an Ascherslebener Stephanikirche 10.000 Euro Schaden hinterlassen

Aschersleben/MZ - Am Sonntagabend wurde ein Einbruch in die St. Stephani-Kirche in Aschersleben gemeldet. Nach Mitteilung der Polizei hatten Zeugen dort zwei Personen auf dem Baugerüst bemerkt und wenig später typische Einbruchsgeräusche wahrgenommen.

Noch vor dem Eintreffen der Beamten kamen die beiden Personen vom Baugerüst und konnten durch die Zeugen festgehalten werden. Eine größere Personengruppe im Umfeld übte jedoch verbalen und körperlichen Druck auf die Zeugen aus, so dass die Täter am Ende gemeinsam mit der Gruppe entkommen konnten.

Beim Eintreffen der Polizei war die Fluchtrichtung bekannt und die Verfolgung durch die Polizei konnte erfolgreich aufgenommen werden. Eine Identitätsfeststellung und Dokumentation erfolgte. Einer der Tatverdächtigen ist noch unter 14 Jahre alt. Diebesgut wurde bei den Personen nicht festgestellt.

Historische Fenster und Türen beschädigt

Im Anschluss an die Identitätsfeststellung und Dokumentation wurde der Tatort aufgesucht. Es konnten mehrere Beschädigungen an den antiken Fenstern, einer Holztür und mehreren Musikinstrumenten festgestellt werden. Die vermeintlichen Tatmittel wurden sichergestellt.

Der entstandene Schaden wurde seitens eines Verantwortlichen mit mindestens 10.000 Euro beziffert. Sämtliche Beweise wurden gesichert, erste Aussagen aufgenommen und alle weiteren Ermittlungen eingeleitet.