Wegen Bauarbeiten kündigt Abellio am Wochenende Einschränkung im Zugverkehr an.

Aschersleben/MZ - Bahnreisende müssen sich am Wochenende auf Einschränkungen einstellen. Grund dafür sind laut einer Mitteilung des Nahverkehrsanbieters Abellio Bauarbeiten in Wegeleben: Der Schienennetzbetreiber DB Netz AG wechselt in der Vorharz-Stadt Schwellen aus. Deshalb werden die Streckenabschnitte zwischen Halberstadt und Aschersleben sowie Halberstadt und Thale vom späten Freitagabend, 10. März, um 22 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 12. März, für den Zugverkehr gesperrt.

Betroffen von der Sperrung sind auf dem Streckenabschnitt Halberstadt-Aschersleben die Züge der Regionalexpresslinien RE 4 von Halle nach Goslar und RE 24 Halle nach Halberstadt sowie der Regionalbahnlinie RB 44 von Aschersleben nach Halberstadt. Letztere Züge entfallen komplett. Auf der Strecke Halberstadt – Thale betrifft die Sperrung die Regionalexpresslinie RE 11 Magdeburg – Halberstadt – Thale. Busse im Schienenersatzverkehr ersetzen die Züge, berichtet ein Abellio-Sprecher.

In puncto Infos zu den Fahrplanänderungen verweist er auf Aushänge auf den Bahnhöfen und die kostenfreie Abellio-Hotline unter 0800/2 23 55 46. Passagiere haben außerdem die Möglichkeit, sich in den Fahrplanauskünften von Insa und der Deutschen Bahn über die gültigen Fahrzeiten zu informieren.

Reisende finden zudem die Fahrzeiten im Internet in den Verkehrsmeldungen auf der Webseite von Abellio.