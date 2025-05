Als Musikjournalist hat der Nachterstedter Günter Schneidewind (links im Bild) viele Größen der Musik-Branche getroffen, so wie hier 1999 Mick Jagger, mit dem er zehn Minuten reden konnte.

Aschersleben/Berlin/MZ - Wer als Jugendlicher in den 1970er und 1980er Jahren im Osten aufgewachsen und mit „Feindmusik im Radio, die uns am Leben hielt“ groß geworden ist, der blickt im Jahr 2025 staunend und vielleicht sogar neidisch auf die Fotos, die Günter Schneidewind aus seinem „Angeber-Album“ holt. Schneidewind steht neben Roger Waters, dem Kopf von Pink Floyd, ist mit Paul McCartney von den Beatles zu sehen, mit Keith Richards und Mick Jagger von den Rolling Stones. Es sind Fotos mit fast allen Weltstars, für die man in der eigenen Jugend schwärmte.