Beachvolleyballplatz in Hoym eingeweiht

Hoym/MZ - 140 Tonnen Sand sind schon eine Hausnummer. Und wir reden hier nicht von der Aufschüttung eines Badestrands am See. Die 140 Tonnen sind auf dem Sportplatz in Hoym gelandet. Dort ist nämlich am Freitag der neue Beachvolleyballplatz eingeweiht worden. Kati Schröder vom SC Seeland kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. „Es ist toll geworden. Und so viele haben an dem Projekt mitgewirkt: Der SC Seeland und der Denkmalschutzverein, Sponsoren, der Ortschaftsrat, fleißige Bürger – alle haben mit angepackt.“