In der Ascherslebener Taubenstraße fällt derzeit der Bauzaun. Die Firma Fielmann hat hier eine neue Filiale errichtet, auf einer der größten Baustellen der Stadt.

Aschersleben/MZ/fge - Im Ascherslebener Stadtzentrum gibt es Bewegung in Sachen „Abbau der Baustraße“. Seit April 2023 hat die Firma Fielmann in der Taubenstraße einen Neubau errichtet. Seitdem kam es durch die angelegte Baustraße, zum Kummer einiger Innenstadthändler, zu Behinderungen und Einschränkungen in diesem Bereich.

Durch Probleme bei Arbeiten an den Fundamenten haben sich die Bauarbeiten um einige Wochen verzögert. Doch der zuletzt angekündigte, überarbeitete Zeitplan scheint jetzt eingehalten zu werden, die ersten Lücken im Bauzaun sind zu sehen, das Konstrukt wird derzeit abgebaut.

Sollte also alles so laufen, wie von Fielmann angekündigt, sollte die Taubenstraße Ende November als Fußgängerzone wieder vollständig zur Verfügung stehen.