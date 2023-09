Aschersleben/MZ - Der grundhafte Ausbau der Ermslebener Straße durch den Landesstraßenbaubetrieb, die Stadt Aschersleben und den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung ist eine der größten aktuellen Baustellen in Aschersleben.

Seit Mai laufen die Tiefbaumaßnahmen unter Nutzung der Baustraße. Wie die Stadt Aschersleben informiert, sind die Arbeiten am neuen Mischwasserkanal zu 95 Prozent abgeschlossen, zu 40 Prozent sind die neuen Regenwasserkanäle fertig.

Vollsperrung bis Oktober

In den kommenden Wochen wird die Anbindung der Kanäle an die L 228 notwendig, heißt es aus dem Ascherslebener Rathaus. Das soll ab Montag, 11. September, unter beidseitiger Vollsperrung der L 228 Am Spittelsberg passieren. Die Vollsperrung in beide Richtungen ist wegen des starken Lkw-Verkehrs und der Arbeitsstellensicherheit notwendig, erklärt Stadtsprecherin Judith Franz.

Der Kreuzungsbereich wird im Zeitraum der Vollsperrung bis zum 20. Oktober in Richtung Westdorf komplett fertiggestellt. Das beinhaltet sowohl den Regenwasserkanal inklusive Anschlüsse bis zur Baugrenze als auch die Bordanlage inklusive Entwässerungsrinne, einschließlich der Radien, plus Asphaltherstellung.

Umleitung über Ermsleben

Der Verkehr von und nach Westdorf wird über Ermsleben und Welbsleben umgeleitet, gibt die Ascherslebener Stadtverwaltung bekannt. Die Nutzung der Baustraße in Richtung Ermsleben und in Richtung Salzlandkreisverwaltung bleibt weiter möglich.

Der Fußgängerverkehr zum Wohngebiet „Über der Eine“ erfolgt über die Gemeindestraße „Ermslebener Straße“. Entlang dieser wird durch Absperrelemente ein provisorischer Gehweg ausgewiesen, sodass das Gebiet in Richtung Landkreisverwaltung fußläufig erreichbar bleibt.

Nach dem Ende der Vollsperrung am 20. Oktober wird die jetzige Verkehrsregelung inklusive Ampel wiedereingerichtet, stellt die Stadt Aschersleben in Aussicht.