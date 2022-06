Baumstreifenhörnchen wuseln jetzt durch den Ascherslebener Zoo

Aschersleben/MZ - Sie wuseln den ganzen Tag in ihrem Gehege herum, am Kletterstamm, den Seilen, an den Gittern, sogar oben an der Decke - und sind dabei furchtbar niedlich. „Sie nutzen wirklich jede Dimension“, freut sich Alexander Beck über die Chinesischen Baumstreifenhörnchen, die jetzt als Neuzugänge in Ascherslebens Zoo leben. Gleich neben den rosafarbenen Flamingos.

