Beim Kanalbau in der Ascherslebener Magdeburger Chaussee ruft ein Anwohner Naturschutzbehörde und MZ an, als er Baumschnittarbeiten bemerkt. Welchen Grund der Eigenbetrieb Abwasser nennt.

Baumschnittarbeiten für Baufreiheit in Magdeburger Chaussee waren illegal

Kanalbauarbeiten in Aschersleben

In der Magdeburger Chaussee hätte in Sachen „Baumschnitt“ und „Baumpflege“ nicht gearbeitet werden dürfen.

Aschersleben/MZ - Was tun, wenn ein teurer Baustopp droht? Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben setzt seit 2024 ein bedeutendes Infrastrukturprojekt um. In der Winninger Siedlung wurden neue Schmutzwasserkanäle verlegt, die künftig den Anschluss an die zentrale Kläranlage ermöglichen. Damit sollen private Kleinkläranlagen und das regelmäßige Abpumpen bald der Vergangenheit angehören.