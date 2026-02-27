weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Baumaßnahme in Aschersleben: Versorgungsleitungen werden getauscht: Nach Ostern Sperrungen rund um die Hinterbreite

Im Bereich der Ascherslebener Hinterbreite werden ab April Trinkwasser- und Gasleitungen ausgetauscht. Mit welchen Behinderungen zu rechnen ist.

27.02.2026, 10:15
Die Ascanetz tauscht Trinkwasser- und Gasleitungen an der Hinterbreite aus. Die Bauarbeiten haben auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr.
Die Ascanetz tauscht Trinkwasser- und Gasleitungen an der Hinterbreite aus. Die Bauarbeiten haben auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr. (Symbolbild: imago/McPHOTO)

Aschersleben/MZ - Der Austausch von Trinkwasser- und Gasversorgungsleitungen sowie den dazugehörigen Hausanschlüssen im Bereich der Ascherslebener Hinterbreite sorgt ab dem 7. April 2026 für Einschränkungen im Straßenverkehr. Darüber informiert die Stadt Aschersleben.