Baumaßnahme in Aschersleben Versorgungsleitungen werden getauscht: Nach Ostern Sperrungen rund um die Hinterbreite
Im Bereich der Ascherslebener Hinterbreite werden ab April Trinkwasser- und Gasleitungen ausgetauscht. Mit welchen Behinderungen zu rechnen ist.
Aschersleben/MZ - Der Austausch von Trinkwasser- und Gasversorgungsleitungen sowie den dazugehörigen Hausanschlüssen im Bereich der Ascherslebener Hinterbreite sorgt ab dem 7. April 2026 für Einschränkungen im Straßenverkehr. Darüber informiert die Stadt Aschersleben.