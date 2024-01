Die Auffahrten zur Autobahn 36 werden in Aschersleben und in Hoym am Mittwoch für mehrere Stunden im Zuge der Bauernproteste blockiert. Was genau geplant ist.

Bauern machen dicht: Mahnblockaden an Auffahrten zur A36 in Aschersleben und im Seeland

Aschersleben/MZ - Im Zuge der Bauernproteste in der ausgerufenen Aktionswoche sind am Mittwoch, 10. Januar, von 9 bis 13 Uhr auch Mahnblockaden an einer ganzen Reihe von Autobahnauffahrten im Salzlandkreis angemeldet worden. Darauf wies der Bauernverband Sachsen-Anhalt am Dienstag in einer Pressemitteilung noch einmal ausdrücklich hin.

In Aschersleben und dem Seeland betrifft das laut Angaben des Bauernverbandes die Auffahrten zur A36 Aschersleben Ost, Zentrum und West sowie die Auffahrt in Hoym. Doch auch für alle anderen Auffahrten im Salzlandkreis seien nach Rücksprache mit den Behörden vor Ort Blockaden angemeldet worden, erklärte ein Sprecher des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt auf Nachfrage.

Nicht betroffen ist laut der Liste des Bauernverbandes das Autobahndreieck Bernburg. Ohnehin sollen nur die Auffahrten, allerdings nicht die Abfahrten blockiert sein, so der Sprecher.