Basteln, schätzen, erkunden: Was in Aschersleben zum Internationalen Museumstag geplant ist

Aschersleben/MZ - Am Sonntag, 18. Mai, öffnet das Museum Aschersleben von 10 bis 16 Uhr kostenfrei seine Türen – und lädt Groß und Klein zu einem abwechslungsreichen Tag voller Erlebnisse, Geschichte und kreativer Entdeckungen ein. Zum Internationalen Museumstag wird das Haus zum Begegnungsort für die ganze Familie.

Ein besonderer Höhepunkt: Die beliebte Aktion „Schätze schätzen“ wird es wieder geben. Zum ersten Mal seit Jahren können Besucherinnen und Besucher erneut persönliche Fundstücke von Expertinnen und Experten des Auktionshauses Quedlinburg begutachten lassen. Ob alte Silberlöffel, Gemälde oder Fotos von sperrigen Bauernschränken – fast alles darf auf den Prüfstand. Pro Person sollen allerdings maximal drei Objekte mitgebracht werden, damit alle Anfragen berücksichtigt werden können.

Ein Ort zum Erleben und Staunen

Museumsleiterin Trisha Cisielskie zeigt sich begeistert: „Das wurde früher immer gut angenommen. Wir freuen uns, es endlich wieder anbieten zu können.“ Für sie steht fest: „Museum ist mehr als Vitrinen anschauen und Texte lesen. Unser Museum ist ein Ort für die ganze Familie, zum Erleben und Staunen.“

Auch an Kinder ist gedacht: Museumspädagogin Sabrina Linke lädt zum Basteln ein – unter anderem können die kleinen Gäste den Museumsraben gestalten, das Maskottchen des Aschersleber Museums. Im Innenhof warten außerdem Spiele und kreative Mitmachaktionen.

Drei thematische Führungen

Der Förderverein des Museums bringt sich ebenfalls aktiv ein und bietet drei spannende Führungen an. Um 10.30 Uhr geht es in die historische Freimaurerloge, um 13.30 Uhr steht die Reformation im Fokus, und um 14.30 Uhr dreht sich alles um das mittelalterliche Aschersleben. Treffpunkt ist jeweils in den Ausstellungsräumen – auch diese Angebote sind kostenfrei.

Der Internationale Museumstag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Museen schaffen Verbindungen“. Bundesweit öffnen Museen ihre Türen mit besonderen Angeboten, Führungen und Aktionen – viele davon kostenlos. In Aschersleben wird dieser Tag zu einer Einladung, Geschichte hautnah zu erleben – ganz ohne Eintritt, aber mit jeder Menge Inspiration.