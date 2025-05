In Theißen wurden vom Tierheim Zeitz zwei schwerverletzte Katzen gefunden, die schlimme Qualen erleiden mussten. Was dazu bekannt ist.

Misshandelt und ausgesetzt - in Theißen erleiden zwei Katzen unsägliche Schmerzen: Wer kennt die Tiere?

Eine Katze und ein Kater wurden in jämmerlichem Zustand von den Zeitzer Tierschützern in Theißen gefunden. Im Tierheim ist man sprachlos.

Zeitz/MZ. - Freundlich schnurrend begrüßen die zwei rot-weißen Katzen den Besucher, lassen sich streicheln, sind voller Vertrauen. Obwohl ihnen Furchtbares widerfahren ist. „Ich habe so etwas noch nicht erlebt, in all den vielen Jahren nicht“, sagt die Zeitzer Tierheimleiterin Eva-Maria Bauer, die das Schicksal der beiden Tiere aus Theißen sehr bewegt.