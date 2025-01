Mutter Melissa Jacksties und Vater Siegfried Jung aus Hettstedt mit ihrer Tochter Annegret, die am Dreikönigstag in Aschersleben zur Welt kam.

Aschersleben/MZ - Zehn Kinder sind an den ersten neun Tagen des neuen Kalenderjahres im Ascherslebener Klinikum auf die Welt gekommen. Das gab jetzt der Gesundheitsdienstleister Ameos bekannt. „Jede Geburt ist ein kleines Wunder und zehn Geburten in den ersten Tagen des Jahres machen uns besonders stolz“, wird Katrin Herrmann, Leitende Hebamme am Ascherslebener Klinikum, in einer Mitteilung zitiert. „Ein im allerbesten Sinne lebhafter, aufregender Jahresstart!“