In der Lehrwerkstatt: Jonas Uerlings aus dem dritten Lehrjahr an einer konventionellen Drehmaschine.

Aschersleben/MZ - Was macht einen guten Ausbildungsbetrieb aus? Warum haben einige Unternehmen weniger Probleme, Berufsnachwuchs zu finden als andere? Dass Rulmeca Germany in Aschersleben ein Betrieb ist, der den Nachwuchs erfolgreich fördert, davon ist die Agentur für Arbeit West überzeugt. Agenturchefin Heike Schittko hat deshalb am Dienstag ein offizielles Ausbildungszertifikat an Lehrausbilder Nico Wasserberg und Personalleiterin Alice Gresch überreicht. „Wir vergeben die Auszeichnung jedes Jahr und haben uns für Rulmeca entschieden, weil man sich hier seit Jahren für junge Menschen engagiert“, so Heike Schittko.