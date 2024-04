Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Martin Wartmann haderte nach der verlorenen Partie am Sonnabend bei Einheit Plauen mit den vergebenen Angriffschancen. „Wir tun uns extrem schwer, das Spiel in die Breite zu ziehen. Es waren zu viele Einzelaktionen dabei“, resümiert der Trainer des HC Aschersleben. So traten die Einestädter mit einer 23:28-Auswärtsniederlage im Gepäck die Heimreise vom Punktspiel aus Plauen an. Drei Spieltage vor Saisonende ist der HCA auf Platz zehn der Oberliga-Tabelle abgerutscht.