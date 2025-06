Matthäus Ruby fühlt sich angekommen in Aschersleben. Nach Tätigkeiten als Praktikant und Diakon bei der katholischen Pfarrei St. Michael ist er nun Vikar. Dass sein Weg ihn ins Priesteramt führen würde, war zunächst nicht absehbar.

Auf Umwegen ins Priesteramt: Matthäus Ruby ist neuer Vikar in Aschersleben

Matthäus Ruby ist erst vor wenigen Tagen zum Priester geweiht worden und nun Vikar in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - „Als die Leute begonnen haben, mich zu grüßen, wusste ich, ich bin angekommen.“ Seit zwei Jahren lebt und arbeitet Matthäus Ruby in Aschersleben, zunächst als Praktikant und schließlich als Diakon der katholischen Pfarrei St. Michael. Die heilige Messe in der Marktkirche am Sonntag war für ihn eine besondere, denn dort hielt er die Primiz nach seiner kürzlichen Weihe zum Priester.