Beim Tag der offenen Tür im Tierheim Aschersleben wissen die Veranstalter, worauf die Besucher Wert legen.

Um dem großen Interesse am Tierwohl nachzukommen, lassen sich beim Tag der offenen Tür Patenschaften im Tierheim und Mitgliedschaften im Tierschutzverein abschließen.

Aschersleben/MZ - Wenn das Ascherslebener Tierheim „Albert Schweitzer“ seine Tore in der Valentina-Tereschkowa-Straße für die Öffentlichkeit öffnet, ist großer Andrang garantiert. Tierfreunde aus der gesamten Region schauen vorbei, um sich zu informieren und die Arbeit in der Einrichtung durch eine mitgebrachte Spende zu unterstützen. „Den Menschen ist das Tierwohl wichtig. Und es gibt hier kaum andere Veranstaltungen, bei denen das so klar im Vordergrund steht. Deshalb haben wir jedes Mal viele Besucher“, sagt Gina Pech, seit Januar neue Vorsitzende des Tierschutzvereins, der das Tierheim betreibt, beim Tag der offenen Tür am Sonntagnachmittag.