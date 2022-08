Auf dem Gaterslebener Hühnerhof feiern die Vereine

Ortswehrleiter Ralf Jungtorius (li.) und Mike Biber stehen seit Stunden an der Gulaschkanone, in der dicke Erbsensuppe köchelt.

Gatersleben/MZ - Für Ralf Jungtorius hatte der Sonnabend schon mitten in der Nacht begonnen. „Seit 4.40 Uhr bin ich hier am Heizen“, zeigt der Ortswehrleiter der Gaterslebener Feuerwehr auf die Gulaschkanone, in der eine dicke Erbsensuppe köchelt. Die ist zum Sommerfest der Vereine, das die Wehr mit ihrem Tag der offenen Tür koppelt, einer der Höhepunkte auf dem Hühnerhof.