Am Mittwoch kam es in mehreren Städten Sachsen-Anhalts zu Durchsuchungen im Zusammenhang mit rechtsextremen Straftaten.

Auch in Aschersleben Durchsuchungen innerhalb landesweiter Razzia

Aschersleben/Halle/MZ - In mehreren Städten Sachsen-Anhalts, darunter in Halle, Aschersleben, Zeitz und Teutschenthal, haben Ermittlungsbehörden am Mittwochmorgen zeitgleich neun Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt.