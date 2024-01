In der Nacht zum Sonntag ist ein Asteroid auf die Erde gestürzt. Der war auch über dem Salzland zu sehen. Einem Ascherslebener Sternfreund ist eine Aufnahme gelungen. Mit etwas Aufwand.

Dem Ascherslebener Sternfreund Matthias Bley ist in Strenzfeld eine Aufnahme des Asteroiden gelungen.

Aschersleben/MZ. - Die Meldungen in den Medien überschlagen sich: In der Nacht zum Sonntag ist der Asteroid 2024 BX1, der erst wenige Stunden zuvor von dem ungarischen Astronomen Krisztián Sárneczky entdeckt worden war, mit einem hellen Leuchten in der Erdatmosphäre verglüht.