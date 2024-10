Ascherslebens Zoo feiert sein Tigerfest und macht damit auf die Gefährdung dieser Großkatzen aufmerksam. Auf ihr Markenzeichen will die Einrichtung auch in Zukunft nicht verzichten.

Ascherslebener Zoo setzt auch in Zukunft auf Großkatzen

Aschersleben/MZ. - Wie viele Tiger gibt es noch in freier Wildbahn? Wodurch sind diese Raubkatzen bedroht? Wie viele Arten stehen auf der Roten Liste? All das sind Fragen, die sich die Gäste beim Tigerfest des Ascherslebener Zoos am Sonntag beantworten lassen können. „Denn wir wollen auf die Situation der Tiger hinweisen, auf ihre Gefährdung“, sagt Gerhard Müller, Chef des Zoofördervereins, dessen Truppe das Fest maßgeblich mit vorbereitet hat.