André Zimenga und Hagen Abromeit fertigen in einer Garage in Aschersleben im Nebenerwerb Holzdekorationen, die sie auf Märkten in der Region anbieten. Was sie noch vorhaben.

Aschersleben/MZ - Alte, abgestorbene Äste und Wurzeln liegen vor dem Haus und auch in einer Ecke im Garten von André Zimenga in Aschersleben. Baumstämme stapeln sich dahinter. Wenn in der Nachbarschaft alte Kirschbäume gefällt werden, dann versucht der 40-Jährige an das Holz zu kommen. Dabei arbeitet Zimenga nicht als Holzhändler, sondern als leitender Angestellter eines großen Lebensmitteleinzelhandelsunternehmens in Aschersleben. Doch in seiner Freizeit dreht sich bei ihm seit der Fertigstellung des Einfamilienhauses vor zehn Jahren viel um Holz.