Fünf Tischtennisspieler aus Aschersleben sind bei einer besonderen Veranstaltung am Start: bei der 1-Punkt-Weltmeisterschaft in der Heimstätte von Borussia Düsseldorf.

Aschersleben/MZ - Obwohl die Saison in den verschiedenen Tischtennisligen bereits beendet ist, werden Akteure vom TTC Aschersleben am Wochenende an den Platten stehen. Und sie hoffen, dass ihr Weg möglichst weit geht und dementsprechend erfolgreich verläuft. Ein Quintett aus Aschersleben nimmt an einer Weltmeisterschaft teil: An der 1-Punkt-WM. Eine sowohl besondere als auch lustige Veranstaltung, schätzen die Spieler vom TTC ein.