Der Tischtennisnachwuchs aus Aschersleben war bei den Bezirksmeisterschaften gut in Form: Aaron Elzemann holte sich gleich zwei goldene Medaillen in der Wema-Halle ab.

Aschersleben/MZ - An zwei Tagen stand der Tischtennisnachwuchs bei den Bezirksmeisterschaften in der Wema-Halle in Aschersleben an den Platten. Die Kinder und Jugendlichen vom gastgebenden TTC schlugen sich wacker und durften sich über einige Medaillen freuen. „Im Gegensatz zum vorigen Jahr hatten sich mehrere Spieler aus unserem Verein für diese Meisterschaften qualifiziert“, zog Nachwuchstrainer Maximilian Schuck ein positives Fazit. „Und erfolgreicher waren sie zudem auch.“