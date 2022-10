Ascherslebener Tätowierer hat Faible für Geschichtsträchtiges

René Gröger in seinem neuen Studio in der Straße Hinter dem Turm.

Aschersleben/MZ - Die alte Tür quietscht ein wenig beim Öffnen, eine hell klingende Glocke über dem Türrahmen kündigt den Besuch an. Dieser tritt auf die in die Jahre gekommenen Holzdielen, die bei jedem Schritt herrlich knarren. Es ist wahrlich so: das Haus Hinter dem Turm 26 in Aschersleben hat eine Geschichte und die erzählt es auch heute noch.