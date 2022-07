Ascherslebener Stadtpark wird in besonderem Licht erstrahlen

Aschersleben/MZ - Als „das größte Wohnzimmer in Sachsen-Anhalt“ bezeichnet Lichtkünstler und Metallgestalter Jörn Hanitzsch seine Installationskunst und den Ascherslebener Stadtpark, in dem er gerade fleißig aufbaut. Wie in jedem Wohnzimmer gebe es beispielsweise schöne Lampen, wie die dreiarmigen Barockleuchter, die bereits fertig dastehen, als Jörn Hanitzsch einen letzten kontrollierenden Blick unter einen ihrer Lampenschirme wirft. „Die Auslegware in diesem Wohnzimmer ist grün“, sagt er scherzhaft. Einen Globus, wie er sicher auch in manchem Heim zu finden ist, gebe es im Park ja bereits. Er wird aktuell von Hanitzschs „Wächtern der Zeit“ bewacht. Einige Leseecken auf dem Areal werden ebenfalls ins rechte Licht gerückt.

