Ascherslebener Schweitzer-Schüler werden zu Content Creators

Florian Wagner und Lisa Piehl geben in ihrem Video Tipps zu nachhaltiger Lebensweise. Ihren Beitrag wollen sie nun nochmals überarbeiten.

Aschersleben/MZ - „Das Wort ,Influencer’ finde ich schrecklich“, erklärt Marius Wirtz den Schülern der Klasse 9c der Gemeinschaftsschule „Albert Schweitzer“. Auf TikTok, einem sozialen Netzwerk, in dessen Mittelpunkt kurze Videobeiträge stehen, folgen dem Studenten mehr als 225.000 Nutzer. Manch einer würde sagen, das macht ihn zum Influencer. Er hingegen wählt den Begriff „Content Creator“, also jemand, der mediale Inhalte erstellt. Denn es sollte nicht darum gehen, andere Menschen in den sozialen Medien zu beeinflussen, findet er, sondern viel mehr darum, sie zu begeistern, zu unterhalten und zu informieren.