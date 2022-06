Ascherslebener Schulen blicken mit gemischten Gefühlen auf die Lockerungen

In der Grundschule Pfeilergraben in Aschersleben setzt man weiter auf Präsenzunterricht ohne Maske.

Aschersleben/MZ - Seit diesem Montag ist sie gefallen: die Maskenpflicht im Schulunterricht. Zumindest, sofern keiner der in der Schule durchgeführten Corona-Selbsttests positiv ausfällt. In diesem Fall empfiehlt das Bildungsministerium des Landes Sachsen-Anhalt den Schülern und Lehrern der jeweiligen Klasse weiterhin, an den folgenden fünf Tagen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Auch die Schnelltests an den Schulen des Landes wurden im Rahmen der neuen Regelung zurückgefahren - von täglichen Tests auf dreimal pro Woche.