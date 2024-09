Wegen Sanierungsarbeiten auf der B180 in Aschersleben an zwei Stellen ist für zwei Wochen eine Umleitung erforderlich.

Aschersleben/MZ - Rund zwei Wochen lang wird es in Aschersleben ab kommenden Montag, 30. September, zu weiteren Verkehrsbehinderungen kommen. Am Montag beginnen Sanierungsarbeiten auf der Ortsdurchfahrt, der Bundesstraße 180, teilt Peter Mennicke, der Pressesprecher des Landesverkehrsministeriums Sachsen-Anhalt, mit.

Im Kreuzungsbereich Heinrichstraße/Lindenstraße sollen neben der Asphaltdecke auch die Pflaster- und Gerinne-Streifen erneuert werden. Außerdem wird die Fahrbahn im Bereich der Eine-Brücke erneuert. Hier müsse eine Schadstelle von etwa 20 Meter mit Gussasphalt ausgebessert werden, so Mennicke zur Baustelle in der Steinbrücke weiter.

Induktionsschleifen werden erneuert

Doch der Straßenbaulastträger will gleich noch eine zweite Fliege mit einer Klappe schlagen. An der Fußgängerampel sollen auf einer Länge von rund 70 Metern neue Induktionsschleifen für den sicheren Betrieb der Ampel verlegt werden. Anschließend werden neue Fahrbahnmarkierungen die Instandsetzungsarbeiten komplettieren.

Wie das Verkehrsministerium des Landes mitteilt, belaufen sich die Kosten auf insgesamt rund 90.000 Euro. Am 11. Oktober soll an diesen Stellen alles fertig sein, kündigt Peter Mennicke an.

Bis dahin gibt es eine innerörtliche Umleitung. Diese führt über die Landesstraße 85, Mehringer Straße, auf die Straßen Pfeilergraben/Worthstraße zur Lindenstraße und zur Kreuzstraße. Im Anschluss werde der Verkehr über eine Einbahnstraßenregelung über die Prof.-Dr.-Walter-Friedrich-Straße bzw. die Bahnhofstraße zurück auf die B 180 gelenkt.