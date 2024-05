Der Künstler Gisbert Baarmann legt letzte Hand an einen Nachbau der 2019 abgebrannten Kletterorange. In wenigen Tagen wird die Skulptur in Aschersleben eintreffen.

Die Zeit der Improvisation - wie hier bei einem Benefizkonzert - ist bald vorbei. Eine neue Orange soll in wenigen Tagen wieder in der Ascherslebener Orangerie stehen.

Aschersleben/MZ - Die „Kunstlücke“ wird nun endlich geschlossen: Nach langem Warten wird die neue „Orange“, an die der Künstler Gisbert Baarmann in diesen Tagen noch letzte Hand anlegt, in wenigen Tagen in Aschersleben eintreffen. In der Nacht vom 21. auf den 22. Mai wird die zwölf Tonnen schwere Skulptur vom brandenburgischen Templin aus auf die Reise nach Aschersleben gehen. Eine auf Sondertransporte spezialisierte Spedition ist beauftragt worden.