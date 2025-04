Vorlesereihe geht weiter Ascherslebener MZ-Reporter lesen aus ihren „Guten Morgen“-Kolumnen

„MZ trifft Vorgelesen“ heißt es am Mittwochabend wieder in der Kreisbibliothek in Aschersleben. Diesmal lesen die lokalen MZ-Redakteure aus ihren Kolumnen.