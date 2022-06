Die Kameraden treten am 15. Juli bei der MDR-Aktion „Fit wie die Feuerwehr“ gegen ihre Kollegen aus dem Seeland an.

Aschersleben/MZ - Dass es schnell gehen muss, daran sind Feuerwehrleute gewöhnt. Eilig springen Debby-Laureen und Andreas Heinze, Philipp Landgrabe und Domenik Buschendorf in ihre Stiefel, ziehen die Uniformen an und schultern eine Druckluftflasche. Helm auf, Handschuhe an. Kurze Kontrolle, ob alles sitzt. Dann ein Blick auf die Stoppuhr. Fazit: Nicht schlecht - geht aber noch schneller.