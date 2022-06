Ascherslebener Kletterelefant stapft mal wieder durch die sozialen Medien

Der alte Kletterelefant am Zoo in Aschersleben bietet ein trostloses Bild.

Aschersleben/MZ - „Gammelt vor sich hin“, schreibt ein Ascherslebener in der Facebookgruppe „Wir sind Aschersleben“. Dazu postet er ein Foto des ehemaligen Rutsch-Elefantens, der am Parkplatz vor dem Zoo steht. Mit seinem Post löst der Nutzer eine recht hitzige Diskussion aus, die so oder so ähnlich nicht zum ersten Mal geführt wird. Tenor der Kommentare: Es ist schade um die Skulptur, mit der viele Ascherslebener schöne Kindheitserinnerungen verbinden. In den 70er Jahren war der Rutsch-Elefant aus Beton die Attraktion auf dem Spielplatz des damaligen Platzes der Jugend - der heutigen Herrenbreite. Dass der kratzige Beton auch seine Nachteile hatte, wird zwar erwähnt, aber mit Augenzwinkern quittiert: „Da hab ich mir als Vier- oder Fünfjähriger im Hochsommer den Arsch verbrannt“, schreibt einer und bekommt die Antwort: „Egal, Hauptsache es war schön.“