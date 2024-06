Jeden Tag sitzt Armin Kunert noch in seiner Werkstatt am Bonifatiuskirchhof. Hier entsteht ein Trauring.

Aschersleben/MZ - Armin Kunert hat einen goldenen Ring mit einer Art Pfropfen in der Hand. Dass diesmal einer von zwei Trauringen wird, die er gerade für ein Brautpaar anfertigt, kann man sich noch nicht richtig vorstellen. Er sägt den Gusskopf ab, greift dann zu einer Halbrundfeile und bearbeitet den Ring. Jeder Goldspan wird aufgefangen. Dann steckt er den Ring auf einen Stahlstab, den „Ringriegel“, und bearbeitet ihn mit einem kleinen Hammer, um das Material zu verdichten. Schließlich zündet Kunert einen kleinen Gasbrenner an. Er nimmt einen Schlauch in den Mund und bläst dadurch die Erdgasflamme bis an den Rand des Ringes. Die Flamme erscheint dort fast rotglühend.