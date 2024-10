Aschersleben/MZ - Bereits in der ersten Hälfte gingen die Krokodile von der Eine K.o.: Die Handballer vom HC Aschersleben konnten die gastgebende Mannschaft vom HC Elbflorenz II nicht überraschen und kassierten am Samstagabend nach einem hohen Pausenrückstand die vierte Saisonniederlage. Allerdings lief bei der 25:35-Pleite in der „Ballsportarena Dresden“ einiges gegen das Team aus dem Salzlandkreis. Nach den Ausfällen von Fabian van Olphen und Noah Balint musste das Team um Käpt’n Alexander Weber während des Punktspiels beim Tabellennachbarn einige harte Gegentreffer, um in der Boxer-Sprache zu bleiben, einstecken.

