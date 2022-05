Ascherslebener Gymnasium Stephaneum plant Doppel-Jubiläum

Aschersleben/MZ - „Ich möchte, dass bis Ende des Kalenderjahrs alles in Sack und Tüten ist“, sagt Klaus Winter vom Stephaneum Aschersleben in Hinblick auf die Vorbereitungen anlässlich der 700-Jahr-Feier des Gymnasiums im Jahr 2025. Für ihn ist es das letzte Jahr an der Schule, deren Geschicke er in den vergangenen Jahrzehnten erst als Stellvertreter, dann in der Position des Schulleiters entscheidend gelenkt hat. Dass er die Zügel bald aus der Hand geben muss, ist für ihn kein Grund, nicht bereits Jahre im Voraus zu planen: „Mein Nachfolger muss sich einarbeiten und hat zunächst ganz andere Aufgaben als die Organisation der 700-Jahr-Feier, da ist es gut, wenn schon mal vorgearbeitet wird.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<