Auch vor Baumspenden, wie hier in der Askanierstraße, haben Vandalen in Aschersleben nicht halt gemacht. Jetzt fordert die Stadtratsfraktion Grüne/SPD eine härtere Gangart.

Aschersleben/MZ/kwu - Illegale Müllentsorgung und zahlreiche Vandalismusfälle haben in jüngster Zeit für einige Schlagzeilen gesorgt. Die Fraktion Grüne/SPD möchte, dass in die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Aschersleben Sanktionen aufgenommen werden, die die Verursacher von illegaler Müllentsorgung und Vandalismus im Stadtgebiet treffen.

Außerdem sollen der kommunale Ordnungsdienst, das städtische Ordnungsamt und die Polizei intensiver zusammenarbeiten, um damit eine größere Durchsetzungsfähigkeit bei Verstößen zu erreichen. Als dritten Punkt fordert die Fraktion Kampagnen zur Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung.

Diese Forderungen von Grüne/SPD sind Inhalt eines Antrages, der kommende Woche, am Mittwoch, 28. Februar, dem Stadtrat vorgestellt wird. Dieser muss dann darüber abstimmen und somit entscheiden, ob härtere Sanktionen gegen Müllfrevler und Vandalen in die Gefahrenabwehrverordnung aufgenommen werden sollen.

„In den letzten Monaten haben sich in unserer Stadt vermehrt Fälle von öffentlichem Vandalismus und illegaler Müllentsorgung ereignet. Diese Handlungen beeinträchtigen nicht nur das Stadtbild und die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger, sondern führen auch zu erhöhten Reinigungs- und Instandsetzungskosten, die letztlich von der Allgemeinheit getragen werden müssen“, so die Begründung. Es sei von entscheidender Bedeutung, dass der Stadtrat ein klares Signal sende und deutlich mache, dass solche Verhaltensweisen in Aschersleben nicht toleriert werden, heißt es weiter.