Zum zweiten Mal ruft Kevin Schäfer die Mitglieder seiner Fitness-Studios in Aschersleben und Hettstedt zum Anbaden im Concordia See auf. Schaulustige sind dabei willkommen.

Aschersleben/Schadeleben/MZ - Am Wochenende soll es eisig werden – doch vom Anbaden am Concordia See hält das besonders Mutige nicht ab. Zum zweiten Mal rufen die Fitness-Studios Fitness Park in Aschersleben und Hettstedt sowie Fitness Pur in Aschersleben ihre Mitglieder dazu auf, zum Jahresbeginn ins kalte Wasser zu steigen.

Anmeldung erforderlich

Eine Anmeldung ist bis Freitag, 9. Januar, direkt in einem der Studios erforderlich. Ins Wasser geht es am Sonnabend, 10. Januar, ab 11 Uhr. Unterstützend dabei sind auch der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) sowie die Seeland-Gesellschaft, informiert Studio-Chef Kevin Schäfer. Für Glühwein und Würstchen ist gesorgt. Und natürlich sind Schaulustige willkommen.