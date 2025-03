Aschersleben/MZ/rki - In Aschersleben wie auch in vielen anderen Regionen in Deutschland wird händeringend nach Fachkräften gesucht. Eine Berufsgruppe, die hierbei besonders gefragt ist, sind Lokführer. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, hat sich die A.V.G. Bildung mit Sitz in Aschersleben auf die Aus- und Weiterbildung von Eisenbahnpersonal spezialisiert. Und das mit großem Erfolg. Im Gespräch mit Redakteur René Kiel erläutert Firmengründer und Geschäftsführer Patrick Müller-Dohmeyer die Mission und die Erfolge seines Unternehmens.

