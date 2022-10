Ascherslebener Café „Zum Möhrenkopp“ präsentiert sich regional

Aschersleben/MZ - Hennebrunnen, Hexenturm, sogar das Burgwärterhäuschen, Rathaus und die alte Optima - sämtliche Sehenswürdigkeiten, die Aschersleben zu bieten hat, sind jetzt vereint: Als Silhouetten zieren sie das neue Café des E-Centers der Stadt. „Die Sachen sind Stück für Stück entstanden“, sagt Künstler Silvio Merkwitz, der sich selbst nicht als Heimatmaler, lachend aber als „Heimatgrafiker“ bezeichnet.

Merkwitz gestaltet Wände

„Wir wollen wieder den regionalen Bezug herstellen“, erklärt Heiko Grunert, Geschäftsführender Inhaber des Ascherslebener E-Centers, das Projekt, für das er mit Merkwitzs „Layoutzone“ eben auch eine Ascherslebener Agentur nutzen wollte. „Wir haben unser Café von rechts auf links umgekrempelt“, spricht er von einer Aufstockung der Sitzplatzkapazität von 60 auf 90 und einer kompletten Umgestaltung der Bereiche, an der Silvio Merkwitz intensiv mitgearbeitet habe. Und so zieren nun die von dem Ascherslebener geschaffenen Stadt-Motive die Wände. In schwarzer Plastik auf braunem Holz.

„Wir wollten erst Stahl nehmen, das war dann aber zu schwer“, meint Grunert und freut sich über die Arbeit der Firma Hunold aus Leinefelde, die die Bilder ausgelasert und auf fünf Wandelementen angebracht hat.

Die Silhouetten hat Silvio Merkwitz über die Jahre schon angefertigt und innerhalb weniger Stunden auf Größe gebracht, Farben ausprobiert und alles so angeordnet, dass es gut aussieht. Das Kriminalpanoptikum bezeichnet er dabei als sein Lieblingsprojekt. „Das abzubilden, war gestalterisch sehr anspruchsvoll. Und beide Seiten sind hier architektonisch sehr interessant.“

Dabei hatte der 46-Jährige, der aus der Nähe von Torgau stammt, eigentlich Verlagskaufmann bei einer Zeitung gelernt. Das grafische Handwerkszeug hat er sich über die Jahre selbst angeeignet und später auch den Harz-Börde-Kurier gestaltet. Dadurch kam er nach Aschersleben.

Sechs Wochen lang wurde das Café komplett umgestaltet. (Foto: Frank Gehrmann)

Sportsbar und Weihnacht

Seine Handschrift ist inzwischen überall in der Stadt zu finden. So hat er etwa die Sportsbar im Ballhaus designt, stellt weiterhin Stadt-Schwippbögen her - inzwischen gibt es die von 40 Städten, zu denen neben Aschersleben etwa auch Weimar, Rostock oder Bremen gehören - und auch die Postkarten von der Eine-Stadt und den elf Ortsteilen, die ebenfalls an einer Wand des neuen Cafés hängen, stammen von ihm. „Gerade ist eine neue hinzugekommen“, zeigt Merkwitz auf Rondell und Johannisturm samt Olearius-Figur.

Hilfe von Vereinen

„Es soll alles sehr regional sein“, meint Heiko Grunert, der sein Café deshalb auch in „Zum Möhrenkopp“ umbenannt hat. Auch sonst arbeitet er bei der Gestaltung des Marktes mit dem Verschönerungsverein und der Geschichtswerkstatt, hier vor allem mit Frank Reisberg, zusammen. Die liefern die Fakten für spannendes Aschersleben-Wissen, das die Marktwände ziert. „So können wir hier nach und nach unsere Visionen umsetzen“, erklärt Grunert. Denn jeder solle sehen, dass der Markt in Aschersleben stehe und für die Ascherslebener da sei.

„Regionalität ist nämlich unsere Stärke“, spricht der E-Center-Chef auch von seinem Werbe-Sortiment, das vom Regenschirm über Schokolade und Kaffee bis hin zum Tragebeutel reicht - alles mit Aschersleben-Motiven versehen. Aber auch die Nahrungsmittel kommen oft aus der Region. „Wir haben über 40 regionale Lieferanten, viele direkt aus Aschersleben oder der näheren Umgebung“, verweist er auf die Tafeln am Eingang, auf denen sie aufgelistet stehen. „Und wir sind immer auf der Suche nach weiteren.“ Sie hätten eine gute Kundenfrequenz und jede Woche 20.000 Kunden an der Kasse. Lohnen würde sich das auch für kleinere Unternehmen allemal.