Angehende Sozialassistenten der Berufsbildenden Schulen Wema Aschersleben verschönern gemeinsam mit einem Profi-Sprayer den Schulhof in Aschersleben. Was hinter dem Projekt steckt.

Fast geschafft: Mia Schlüter und Philine Hirsch sind dabei, eines der Graffiti auf dem Schulhof der Berufsbildenden Schulen in Aschersleben fertigzustellen.

Aschersleben/MZ - Zwei großflächige Graffiti verschönern seit einigen Tagen die Mauern am Schulhof der Berufsbildenden Schulen des Salzlandkreises Wema am Standort Aschersleben. Angehende Sozialassistenten haben gemeinsam mit Graffiti-Künstler Henning Hölemann vom Verein „4ward“ aus Halle mehrere Tage an den Kunstwerken gewerkelt, sie geplant, vorbereitet und schließlich gesprayt. Der Verein ist vielseitig aktiv, unter anderem mit Hip-Hop-, Breakdance-, DJ- und Graffiti-Sozialarbeit. „Wir arbeiten mit Schulen, Jugendvereinen oder ähnlichen Institutionen“, erklärt Henning Hölemann.