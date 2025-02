Aschersleben/MZ - Die Alligators feiern nach dem Schlusspfiff einen verdienten Heimsieg und zeigten die erhoffte Reaktion nach der Pleite im Punktspiel davor. Der HC Aschersleben dominierte über weite Strecken die Regionalliga-Partie gegen den HSV Apolda: Mit 30:28 setzte er sich am Samstagabend in der Sporthalle am Ascaneum gegen das Tabellen-Schlusslicht durch. HCA-Coach Martin Wartmann zeigte sich mit der Leistung seiner Mannen zufrieden, die im gesamten Verlauf der Begegnung nur zehn technische Regelfehler begingen.

