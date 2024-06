Eine Bauunternehmerin aus Aschersleben hat jahrelang Schwarzarbeiter beschäftigt und Abgaben in Millionenhöhe nicht gezahlt. Jetzt wurde sie verurteilt. Erfahren Sie, wie das System funktionierte.

Aschersleben/MZ - Eine schmale ältere Frau geht langsam in den Gerichtssaal. Mit fast 70 steht Erna M. (Name geändert) das erste Mal als Angeklagte vor Strafrichter Robert Schröter. Der ist sich auch sicher, die Aschersleberin an dieser Stelle nie wiederzusehen.